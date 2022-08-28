هجر يواجه الشعلة في لقاء الذكريات

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وضمن الجولة ذاتها يلتقي نجران مع نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويدخل نجران هذه المواجهة في المرتبة الحادية عشرة بنقطة واحدة من تعادل إيجابي خارج الديار أمام أحد بهدف لمثله، في حين يدخل القادسية مواجهة الليلة وهو في المرتبة السادسة عشرة بلا نقاط بعد خسارته لقاء الأخدود بثلاثية.ويستقبل الساحل ضيفه العين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويحتل الساحل المرتبة الثانية عشرة من نقطة واحدة بعد تعادله أمام الجبلين بهدف لمثله في حائل، بينما يحتل العين المرتبة الثامنة عشرة بلا نقاط عقب خسارته أمام الخلود.
أوليات من الجولة الأولى لدوري يلو:
- أول هدف في المسابقة من نصيب محترف فريق أحد السنغالي بابكر غويي أمام نجران.
- أول ركلة جزاء مسجلة من نصيب محترف فريق أحد السنغالي بابكر غويي أمام نجران.
- أول ركلة جزاء مهدرة من نصيب محترف فريق أحد المغربي حسام أمعنان أمام نجران.
- أول حالة طرد في الدوري من نصيب لاعب فريق نجران فيصل دارسي أمام أحد.
- أول هاتريك من نصيب محترف فريق الأخدود الغيني عثمان باتو أمام القادسية.
- أول هدف محلي من نصيب لاعب فريق الخلود سلطان الشهري أمام العين.
إحصائيات وأرقام متنوعة:
- ظهرت البطاقة الحمراء في هذه الجولة (6) مرات، الأولى من نصيب لاعب فريق نجران فيصل دارسي، والثانية من نصيب لاعب فريق العين أمجد تكروني، والثالثة من نصيب محترف فريق القادسية البورندي سيدريك أميسي، والرابعة من نصيب حارس فريق الحزم إبراهيم زايد، والخامسة من نصيب لاعب فريق الأهلي محمد المجحد، والسادسة من نصيب لاعب فريق القيصومة أحمد حريصي.
- احتسبت في هذه الجولة (6) ركلات جزاء
- ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى (26) هدفا.
- بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة الأولى داخل الأرض بواقع انتصارين، بينما بلغ عددها خارج الأرض (3) انتصارات.
- أجريت حتى الآن (9) مباريات في جولة واحدة فقط، انتهت منها (5) بالفوز، و(4) تعادلات إيجابية.
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