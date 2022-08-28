شكرا لقرائتكم خبر هجر يواجه الشعلة في لقاء الذكريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن افتتاحية الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، يستضيف هجر مساء اليوم نظيره الشعلة على ملعبه في الأحساء في مواجهة كروية تتجدد معها ذكريات الموسم الماضي حينما التقى الفريقان في الجولة الأخيرة من المسابقة وكسبها الشعلة بهدف وحيد في الرمق الأخير ضمن معها البقاء رسميا، وتضاءلت معها آمال هجر في خطف بطاقة الصعود الثالثة.

وضمن الجولة ذاتها يلتقي نجران مع نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويدخل نجران هذه المواجهة في المرتبة الحادية عشرة بنقطة واحدة من تعادل إيجابي خارج الديار أمام أحد بهدف لمثله، في حين يدخل القادسية مواجهة الليلة وهو في المرتبة السادسة عشرة بلا نقاط بعد خسارته لقاء الأخدود بثلاثية.

ويستقبل الساحل ضيفه العين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويحتل الساحل المرتبة الثانية عشرة من نقطة واحدة بعد تعادله أمام الجبلين بهدف لمثله في حائل، بينما يحتل العين المرتبة الثامنة عشرة بلا نقاط عقب خسارته أمام الخلود.

أوليات من الجولة الأولى لدوري يلو:







أول هدف في المسابقة من نصيب محترف فريق أحد السنغالي بابكر غويي أمام نجران.



أول ركلة جزاء مسجلة من نصيب محترف فريق أحد السنغالي بابكر غويي أمام نجران.



أول ركلة جزاء مهدرة من نصيب محترف فريق أحد المغربي حسام أمعنان أمام نجران.



أول حالة طرد في الدوري من نصيب لاعب فريق نجران فيصل دارسي أمام أحد.



أول هاتريك من نصيب محترف فريق الأخدود الغيني عثمان باتو أمام القادسية.



أول هدف محلي من نصيب لاعب فريق الخلود سلطان الشهري أمام العين.



إحصائيات وأرقام متنوعة: