شكرا لقرائتكم خبر عن القماش يقود تدريبات الإسماعيلي بعد توجيه الشكر لحمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجهاز الفني لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي بقياة خالد القماش تدريبات الفريق الأول التى أقيمت مساء اليوم، الأحد، فى إطار برنامج الإعداد لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قرر مشاركة فريق الأمل مع عددا من لاعبي الدراويش فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.

وركز القماش وجهازه المعاون على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، بعدما قرر منح اللاعبين الأساسيين راحة سلبية بعد اداء مباراة إنبى الأخيرة.

فى حين قام الجهاز الفني للفريق بتصعيد الثنائي محمد زيدان ومحمد إيهاب إلى المران، ليتواجدا مع باقي أعضاء فرق قطاع الناشئين وهم عبد الله محمد وإياد العسقلاني وعمر الساعي وعبد الله السعيد.

بينما اختتم المران بتقسيمة وسط حالة من الحماس لدى اللاعبين الناشئين من أجل إثبات جدراتهم في الصعود ضمن صفوف الفريق الأول.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني ضم حسني عبد ربه مديرا للكرة وخالد القماش مديرا فنيا وعاطف عبد العزيز مدربا عاما ومحمد حسيب مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي.