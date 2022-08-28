شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. سواريز يحاضر اللاعبين بالفيديو وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التى تقام فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس باستاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وتلقى البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى ، خسارته الثالثة مع المارد الأحمر أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه فى 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والإسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع .

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.