شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور طلائع الجيش ويجتمع مع العشري والنادى يهديه درع تكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادى طلائع الجيش الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني .

وحرص طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، والعميد أحمد فؤاد مهدي مدير الكرة، والعميد أيمن المصرى المدير التنفيذى للنادى، على استقبال المدير الفني للمنتخب الوطني الذى حضر بصحبه جهازه المعاون، وبحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وذلك باستاد جهاز الرياضة العسكري، فى إطار زياراته لأندية الدوري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.

ورحب نادي طلائع الجيش بزيارة روي فيتوريا وقام جهاز المنتخب بجولة تفقدية لملاعب التدريب بالنادى، وأشاد فيتوريا بالبنية التحتية منشآت جهاز الرياضة العسكري ونادي طلائع الجيش وأثنى على حالة أرضيه الملعب المميزة .

وعقد فيتوريا جلسة مطولة مع الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري وأحمد المهدي، لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والتنسيق بينهما، وتحدث الثنائي فيتوريا والعشري عن بعض الأمور الفنية بنادي طلائع الجيش والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين في العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ، في ظل النجاحات التي حققها الفريق هذا الموسم واحتلاله حالياً للمربع الذهبي للبطولة، كما قدم نادي طلائع الجيش العديد من الأسماء للمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية في مقدمتهم محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير وغيرهم .

وفي نهاية الجولة، أهدى نادي طلائع الجيش الجهاز الفني للمنتخب الوطني درع النادي تقديراً لزيارته لمقر النادي.