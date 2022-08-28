شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعلن انتهاء رحلته مع الإسماعيلى: 3 سنوات ونصف "مروا دون أن أشعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمود عبد العاطي دونجا، نجم النادي الإسماعيلي، جماهير ناديه برسالة مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاسيما بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى وفشل محاولات تمديد تعاقده.

وكتب دونجا، "ما أسرع الأيام، ثلاث سنوات ونصف مرت دون أن أشعر داخل جدران هذا الصرح الكروي العظيم ذلك الحصن الأصفر الذي بمجرد دخوله تأثرك رائحة عبق الماضي العظيم والتاريخ الذي تشهد عليه تلك الجدران انه النادي الاسماعيلي الذي يرقد كماسه متلئلئه في صحراء ذلك الصراع المادي الموحش بين الانديه الذي يخبرك ان البقاء للاغني ولكن كلي ثقه في انه عائد ذلك المارد الذي وإن استفاق لن يرحم شكرا لهذا النادي وجمهوره العظيم الذي تحمل ومازال في انتظار صحوه تشفي الصدور وترسم البسمه علي الوجوه. بالنسبه لي فعلت ما اقدر عليه ولم ابخل بنقطة عرق واحده طوال تلك المواسم ويشهد الله ولكن لم اري أبدا يد قد تصفق دون الأخري عموما اوجه شكري لكل شخص داخل هذا النادي الذي اضاف لتاريخي قيمه وشرف ساحكيه لابنائي شكرا للجماهير العظيمه اللي عمرها ما اتخلت عن النادي في اي محنه بالعكس بتبقي هي الدرع السند للنادي وهي الوحيده بعد ربنا اللي بتخرج النادي من اي كبوه

شكرا اخواتي اللاعبين اللي ما شوفتش منهم غير كل خير بشكرا الجهاز الفني والاداري والطبي واخيرا المسولين عن غرفة الملابس اللي لازم اذكرهم بالاسم عمي درويش وعمي عواد وميمي وسيد شكرا ليكم علي كل حاجه ".