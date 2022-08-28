شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية بالكرة للاعبى الزمالك استعدادا لإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة للاعبين خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني في مسابقة الدوري .

واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة تقترب من 15 دقيقة، تم خلالها التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل بدء التدريبات الفنية.

وجاءت هذه الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، وإشراف من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها رسميا الفريق الأبيض.