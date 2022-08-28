شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تأهيل عمرو السولية من إصابة الخلفية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مؤخرا وتسببت فى ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر.

وقطع عمرو السولية شوطا كبيرا من برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية على أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية مع بداية التحضير للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يحدد مسئولو الأهلي موعد بدء التحضير للموسم الجديد في وقت لاحق بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي للدوري، عقب مباراة الفريق الأحمر ضد سيراميكا الثلاثاء المقبل فى ختام منافسات الدوري المصري.

وفضل مسئولو الأهلي منح اللاعبين الأساسيين بعدما اشتكى اللاعبين من حالة إجهاد عام تسببت في تراجع مستوى اللاعبين وتعرضهم لإصابات عضلية وأثر بالسلب على مشوار الفريق الأحمر في الدوري.