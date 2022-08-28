شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته غداً لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته مساء غد الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قائمة المباراة عقب الانتهاء تدريب الغد، على أن ينتظم الفريق بعدها فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها الفريق الأبيض رسميا.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة كل من سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق رباعي الأبيض، استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب خضوع الرباعي لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس، وعدم مشاركتهم في التدريبات الجماعية بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد فى ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.