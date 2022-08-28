شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 8 ميداليات ببطولة أفريقيا للكيك بوكسينج.. وتحجز 3 مقاعد فى الورلد جيمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى للكيك بوكسينج فى تحقيق 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج المقامة فى جنوب أفريقيا حتى 29 أغسطس الجاري.

وحصد فراعنة الكيك بوكسينج 8 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة وميدالية برونزية، فضلا عن حجز 3 مقاعد فى بطولة الورلد جيمز التى تقام بالمملكة العربية السعودية العام المقبل 2023.

فاز عبدالله ماندو لاعب المنتخب الوطنى للكيك بوكسينج بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد الفوز على البطل المصرى محمد خالد فى المباراة النهائية وبذلك ضمن ماندو المشاركة فى بطولة الورلد جيمز.

وفازت أيضًا بالميدالية الذهبية إسراء سليمان بعد حصد المركز الأول إثر الفوز على بطلة موريشيوس لتشارك بذلك فى بطولة الورلد جيمز كما نجحت إسراء سليمان فى إقصاء بطلة المغرب من المنافسات وسط إشادة كبيرة باللاعبة.

وفازت البطلة إكرام السيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد الفوز على بطلة المغرب فى وزن 65 كجم لتتأهل بذلك لبطولة الورلد جيمز 2023.

كما فاز اللاعب المصرى أحمد ديباوى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 67 كجم ولم يتأهل لبطولة الورلد جيمز كون هذا الميزان ليس به تأهل للمنافسات التى تقام فى السعودية العام المقبل

وفازت البطلة مى عبدالعليم لاعبة المنتخب الوطنى للكيك بوكسينج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى وزن 65 كجم بعد فوزها على العديد من الابطال فى الأدوار التمهيدية للبطولة الأفريقية وفاز أيضا كل من البطل محمد خالد ومحمد عبد الحى على المركز الثانى والميدالية الفضية.

وحصد الميدالية البرونزية فى البطولة الإفريقية للكيك بوكسينج البطل المصرى أنور السهلى بعد هزيمته أمام بطل المغرب وسط ظلم تحكيمي.

وقدم محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج الشكر إلى اللاعبين بعد حصد 8 ميداليات متنوعة وحجز 4 مقاعد فى بطولة الورلد جيمز فى إنجاز كبير لمصر فى منافسات البطولة الإفريقية المقامة فى جنوب إفريقيا.

وتابع محمد صبيح أن المنتخب المصرى للكيك بوكسينج استعد جيدا للمنافسات الإفريقية حيث خاض معسكرا مغلقا داخل مركز المنتخبات الوطنية بالمركز الأولمبى بالمعادى حتى يوم 24 أغسطس الجارى من أجل رفع الحالة الفنية والبدنية لجميع عناصر المنتخب استعدادا للمنافسات القوية فى البطولة الإفريقية وهو ما تحقق بالفعل بعد تصدر مصر القارة السمراء فى البطولة الإفريقية.

وتشهد البطولة الإفريقية للكيك بوكسينج مشاركة 13 دولة إفريقية ومن ضمنهم جنوب إفريقيا الدولة المستضيفة للبطولة والكاميرون والمغرب والجزائر وزمبيا ومرشيوس والسنغال ومالى ونيجيريا وكتيفوار وملاوى وانجولا فضلا عن مشاركة مصر بواقع 10 لاعبين ولاعبات.

يذكر أن البطولة الإفريقية مؤهلة للمشاركة فى بطولة ورلد كمبكت جيمز التى تقام فى شهر أكتوبر من العام المقبل 2013 فى المملكة العربية السعودية.

وتضم البعثة المصرية 16 فردا وهم محمد صبيح، رئيس البعثة، أشرف صابر إدارى والحكام زينب مأمون، محمد الزعيم، ومريم يحى مدرب، ومحمد أحمد أبو الحسن مدرب، فيما تضم قائمة اللاعبين، محمود خالد، أنور عبد الله، أحمد محمد، محمود جمال، عبدالله عطية، محمد خالد، محمد عبد الحي، وإسراء سليمان، مى عبد العليم، إكرام السيد.