شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلي لحسم ملف صفقات صيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم ومفاوضاتهم المكثفة لتدعيم الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية، من خلال التعاقد مع أكثر من لاعب محلى أو أجنبى، بعدما انتهى الموسم الجارى إكلينيكياً حيث لم يعد سوى جولة وحيدة.

ويعقد مسئولو الأهلي جلسات مكثفة لحسم ملف الصفقات المحلية والأجنبية، لاسيما أن هناك لاعبين من الأهلي سيتم الاستعانة بهم من أجل إتمام هذه الصفقة كنوع من المقايضة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض آخر مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث سيلعب مع سيراميكا فى الرابعة والنصف من عصر الثلاثاء المقبل فى ختام بطولة الدوري الممتاز .

وتأكد حصول الأهلي على المركز الثالث فى جدول الدوري هذا الموسم بعدما حسم الزمالك لقب المسابقة للمرة الثانية على التوالي وفاز بيراميدز بالمركز الثاني.

وخسر الأهلي من طلائع الجيش بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، السبت، في الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم للأحمر.