شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط.. ماذا يحتاج الجونة للبقاء فى الدورى الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الجونة مباراة نارية أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدورى هذا الموسم والذى حسم لقبه الزمالك.

ويتمسك الجونة بالأمل الأخير فى البقاء بمسابقة الدوري العام، بعدما قلب الطاولة على ضيفه فريق فيوتشر في الجولة 33، ونجح الفريق الساحلي في قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف فى آخر 10 دقائق من عمر المباراة.

ماذا يحتاج الجونة للبقاء؟

يحتاج الجونة تحقيق الفوز على بيراميدز للوصول للنقطة 36، مع ضرورة خسارة المقاولون العرب فى اللقاء المقبل أمام المصرى، أو هزيمة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة، ليتوقف أحد الفريقين عند النقطة 35 ويهبط مع إيسترن كومبانى والمقاصة، مع بقاء الفريق الساحلى بالدورى.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 33 نقطة، من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات، وخسر 16 لقاء، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.