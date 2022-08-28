شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يودع طلائع الجيش: "من أفضل فترات حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مهند لاشين فريقه السابق طلائع الجيش برسالة مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مؤكداً أنه قضى أفضل فترات حياته داخل الفريق، كما وجه الشكر لزملائه والجهاز الفني والإدارى موضحاً أنهم الأفضل دائماً وأبداً.

وكتب لاشين كلمات مؤثرة قائلا، "الحمد لله 3 سنوات مع طلائع الجيش بقلب حزين وعشره إن شاء الله تدوم انتهت فتره من افضل فترات حياتي مع لاعبيه وجهاز إدارى وفنى هم الأفضل دائماً و ابداً".

وأضاف لاشين، "بشكر ربنا و بشكركم على كل حاجه بنا شكراً على اول بطوله وعلى احلام اتحققت شكراً على اصدقاء و اخوات مش هعرف اعوضهم والحمد لله على الفوز وتحقيق الفوز والتقدم للمركز الرابع".



مهند لاشين

في سياق متصل أكد مهند لاشين أنه سيتواجد الموسم المقبل مع نادي فيوتشر، بعد الاطمئنان على موقف طلائع الجيش الذي له كل الفضل فيما وصل له، واحتلال المركز الرابع بعد الفوز على الأهلى،وقال مهند لاشين،: الحمد لله على تحقيق الفوز والتقدم للمركز الرابع وضمان الفريق اللعب في البطولة العربية الموسم المقبل، والاطمئنان على وضع الفريق الذي له كل الفضل لما وصلت له بعد الانضمام لمنتخب مصر من خلاله.

وأضاف مهند لاشين: بنسبة كبيرة سأتواجد مع فيوتشر الموسم المقبل، والكلام كان كتير، ولكن سأكون مع فيوتشر الذي ينتظره الكونفدرالية وسأشارك معهم وأحاول أن أكون إضافة لهذا الفريق الكبير.