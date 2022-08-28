شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بحل مجلس إدارة نادى سموحة وبطلان الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، التى عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.

جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها أحمد حسن الصغير، الذى كان مرشحًا على منصب رئيس النادي، وجرى استبعاده من الانتخابات، إذ تقدم بطعن على القرار وتم قبول الطعن وإعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

وكانت اللجنة العليا الخاصة بانتخابات نادي سموحة أعلنت فوز وليد عرفات بمنصب رئيس النادي، وفى المقابل فاز عمر الغنيمي على مقعد النائب، كما فاز بمناصب العضوية أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد العدلي، ماهينور سامح، وذلك فى 29 أكتوبر الماضى.