شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يوقع بروتوكولا مع نادى بول الأوغندى على هامش تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سيوقع بروتوكول تعاون مع فريق بول الأوغندي، الذى سيواجه فيوتشر فى الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.

وقال السقا، فى تصريحات لليوم السابع، إنه تم توقيع اتفاق مع أحد مستشفيات الطوارئ أيضا بأوغندا، لتجنب حدوث أى مفاجآت، لضمان سلامة اللاعبين حال حدوث أى إصابات، مشددا على أنه اختار أفضل مستشفى بالقرب من مقر إقامة الفريق، بعد الاستعانة برأى الأطباء المصريين بالمركز الطبي بجينجا، والذى كان من الصعب الاعتماد عليهم نظرا لابتعاد المركز الطبي عن مقر اقامة الفريق.

ورتب السقا استقبال بعثة الفريق التي من المقرر أن تواجه فريق بول الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفور وصوله قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق في العاصمة الأوغندية كامبالا، من جانبه وجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.

وكان السقا قد سافر قبل 4 أيام إلى أوغندا لترتيب استقبال الفريق، حيث غاب عن التواجد في اللقاء الماضي أمام الجونة، ومن المقرر أن يعود السقا غدا لمؤازرة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام المقاصة.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع نادي فيوتشر وجهًا لوجه أمام بول الاوغندي، ضمن منافسات منافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.

وفي حالة تخطي فريق فيوتشر نظيره بول الأوغندي، سيصطدم بالفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32 من الكونفيدرالية.

مباريات الدور التمهيدي الأول تُلعب أيضا بين يومي 9 و11 سبتمبر المقبل في الذهاب، بينما تُقام مباريات الإياب بين يومي 16 و18 من الشهر نفسه.