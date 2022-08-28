شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية وخططية فى مران الزمالك استعدادا لإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأمور الخططية.

وقام الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات لهم بشكل مستمر خلال هذه الفقرة ، وذلك تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها الفريق الأبيض رسميا.