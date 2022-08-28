شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يستعيد ثنائى إنبى أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقيادة البرتغالى جورفان فييرا، خدمات خالد رضا ومؤمن راضى أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدعم ثنائى إنبى الفريق أمام البنك الأهلى بعد عودتهما من الإيقاف حيث غاب رضا وراضى عن مباراة الإسماعيلى الماضية بسبب تراكم البطاقات ليصبحا تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة المقبلة من الدورى العام.

في سياق آخر، عاد النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية.

الزمالك كان قرر تأجيل التفاوض مع إيبوكا لحين البحث عن مهاجم أجنبى خارج الدورى المصرى، إلا أنه لم يتم العثور على لاعب سوبر ليعود إيبوكا للحسابات مرة أخرى.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم الصفقة بالدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه، ليصح اللاعب الأجنبي الثالث الذى سيتم ضمه مع السنغالي إبراهيما نداى، والمغربي زكريا الوردي.