شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يرتب استقبال بعثة فيوتشر فى أوغندا استعدادا للكونفدرالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، على ترتيب استقبال بعثة الفريق التى من المقرر أن تواجه فريق بول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفور وصوله قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا.

ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.

وكان السقا قد سافر قبل 4 أيام إلى أوغندا لترتيب استقبال الفريق، حيث غاب عن التواجد في اللقاء الماضي أمام الجونة، ومن المقرر أن يعود السقا غدا لمؤازرة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام المقاصة.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع نادي فيوتشر وجهًا لوجه أمام بول الاوغندي، ضمن منافسات منافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.

وفي حالة تخطي فريق فيوتشر نظيره بول الأوغندي، سيصطدم بالفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32 من الكونفيدرالية.

مباريات الدور التمهيدي الأول تُلعب أيضا بين يومي 9 و11 سبتمبر المقبل في الذهاب، بينما تُقام مباريات الإياب بين يومي 16 و18 من الشهر نفسه.