شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الإسماعيلى والبنك الأهلى وإيقاف لاعب الزمالك مباراتين أبرز عقوبات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أسدل عنها الستار أمس السبت، وجاءت كالتالي:

مباراة سيراميكا وبيراميدز

إيقاف اللاعب سف تقا مباراة واحدة لمنع فرصة محققة

مباراة الزمالك والمصري

إيقاف طارق علاء لاعب الزمالك مباراتين للعب العنيف

إنبي والإسماعيلي

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي للاعتراض من الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية على حكم المباراة ما أدى لتوقف المباراة لأربعة دقائق

إيسترن كومباني والبنك الأهلي

توقيع غرامة مالية على البنك الأهلي بسبب نزول الجهاز الفني واللاعبون بصورة جماعية إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف

إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي مباراتين للطرد، لسابق انذاره.