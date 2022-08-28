شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الزمالك يشاركون في التدريبات استعدادًا لإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة كل من سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق رباعي الأبيض، استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب خضوع الرباعي لبرنامج تأهيلي واستشفائي خلال مران الأمس، وعدم مشاركتهم في التدريبات الجماعية بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم لقاء المصري الأخير في مسابقة الدوري.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها الفريق الأبيض رسميا .