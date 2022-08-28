شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد جهود شادى حسين أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا بقيادة أحمد سامى خدمات شادى حسين مهاجم الفريق أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وغاب شادى حسين عن صفوف فريقه في مباراة بيراميدز الماضية وانتهت بخسارة سيراميكا بهدفين نظيفين بسبب الإيقاف، ليصبح اللاعب جاهزاً لتدعيم الخط الأمامى لفريقه في مباراة الأهلى المقبلة، خصوصا أنه من العناصر والركائز الأساسية في تشكيلة أحمد سامى.

ويعد شادى حسين من ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف النادى الأهلى استعداداً للموسم الجديد. وكان شادي حسين قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الأهلي الموسم الماضي بتعليمات من المدرب السابق بيتسو موسيماني، ولكن خلافات حول المقابل المادى مع نادي سيراميكا منعت إتمام الصفقة رسميًا، وهو ما جعل الأهلي يتعاقد مع مهاجم سموحة حسام حسن.

شارك شادى حسين، صاحب الـ 29 عاما، مع سيراميكا هذا الموسم فى 32 مباراة بالدوري وكأس مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين، بمجموع 2496 دقيقة.

وإجمالا شارك شادى حسين في 64 مباراة مع سيراميكا بإجمالى 4890 دقيقة لعب سجل خلالها 16 هدف وصنع 6 أهداف أخرى،ويعد اللاعب أحد أفضل المهاجمين في الدوري الممتاز حيث يجيد تسجيل الأهداف بطرق مختلفة ما يجعله مهاجم متكامل يحتاجه أي فريق.