خاص.. البنك الأهلي يوضح موقفه من ضم ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن ناديه ينتظر موقف إدارة الزمالك من اللاعب أسامة فيصل سواء من عودته أو بإعارته من جديد.

وقال نصار في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن نادي البنك الأهلي ينتظر توضيحًا من جانب الزمالك حول تجديد إعارة أسامة فيصل.

وأضاف نصار، أن نادي الزمالك لم يحسم أمر اللاعب حتى الآن من الناحية الفنية.

وانتقل أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة خلال صيف انتقالات موسم (2021 - 2022).

وعن موقف نادي البنك الأهلي من ضم عمر السعيد، رد نصار، :"لن نتطرق للأمر ولم يحدث أي تفاوض من أجله".

وأتم :"كما قلت ننتظر نادي الزمالك والذي لم يتضح أمره بشأن اللاعبين الراحلين".

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمر السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يوقع مهاجم الفريق الأبيض على تجديد عقده حتى الآن.