مصدر لمصراوي: الأهلي يميل للمدرب الأجنبي في مدربه الجديد.. والسر وراء رحلة مرتجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت إدارة الأهلي جهودها بهدف الاتفاق مع مدير فني جديد لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي تم الاستقرار علي رحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم مراسل الخليج 365 أن دائرة الترشيحات تدور في فلك المدارس الأوروبية وهي الأقرب لوجهة نظر محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة، رغم وجود عروض من شركات تضم أسماء مدربين كبار من مدارس اخرى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يرى الخطيب أن المدير الفني الجديد يجب أن يكون ذو شخصية فنية وإدارية تناسب طبيعة الأهلي سواء بامتلاكه خبرة سابقة مع الفريق أو أن يكون مدرب كبير قادر علي فهم طبيعة العمل داخل النادي خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "ملف الجهاز الفني الجديد هو الشغل الشاغل للخطيب ولجنة التخطيط وحسام غالي عضو المجلس بجانب أمير توفيق مدير التعاقدات والمناقشات والاجتماعات مستمرة فيما بينهم من أجل الوصول إلى أفضل اختيار".

وأوضح: "تم الاستقرار علي رحيل سواريش بالفعل، والمفاوضات قائمة مع عدد من المدربين، والساعات القليلة القادمة ربما تشهد الاتفاق النهائي مع أحدهم".

وعن رحلة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأخيرة خارج مصر، فأوضح: "مرتجي كان بالفعل في زيارة لخارج مصر".

وعن طبيعة الرحلة وهل كانت خاصة بالأهلي أم لعمل خاص بامين صندوق النادي رد المصدر باقتضاب: "ليس لدي تعليق".

الجدير بالذكر أن خالد مرتجي كان سبباً في التعاقد مع البرتغالي مانويل جوزيه أسطورة التدريب في الأهلي لأكثر من مرة سابقًا، كما أنه كان المسؤول عن جلب السويسري رينيه فايلر منذ عامين.