الاتحاد السكندري يعلن أولى صفقاته للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا، التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق.

وأكد النادي خلال بيان له، نجاح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في إبرام صفقة التعاقد مع المهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز السابق، ومنتخب مصر.

وأضاف النادي أن التعاقد يمتد لثلاث مواسم تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في الموسم القادم، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق.

ووقع اللاعب على تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025.