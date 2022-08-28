إصابة دامية لحارس مرمى مانشستر سيتي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تلقى الإنجليزي جو هارت حارس مرمى سيلتك الأسكتلندي الحالي، ومانشستر سيتي السابق، إصابة قوية في الرأس خلال مباراة فريقه أمام دندي يونايتد.

وفاز سيلتك بنتيجة كبيرة 9-0 على دندي يونايتد، في الجولة الخامسة من الدوري الاسكتلندي.

وأصيب جو هارت في رأسه، بعد تدخل لاعب دندي يونايتد عليه، أدى ذلك لوجود فتح في الرأس، ونزيف بعض الدماء.

وأشادت جماهير سيلتك بشدة بحارس مرماهم، نظرا لروحه العالية، ومحاولة منع دخول هدف في شباكه بأي طريقه.

وتوج جو هارت من قبل بلقبين للدوري الإنجليزي، رفقة مانشستر سيتي قبل رحيله عن النادي صيف 2016.