"الصفقة في الطريق".. الخليج 365 يكشف تطورات انتقال إبراهيم عادل للأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - بات إبراهيم عادل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قريباً من الانتقال للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويكشف الخليج 365 اخر تطورات صفقة انتقال إبراهيم عادل للنادي الأحمر بناء علي تصريحات من عدة مصادر مختلفة قريبة من الصفقة فضلت عدم الكشف عن اساميها.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إأن إبراهيم عادل كان يمر بحالة نفسية سيئة للغاية منذ فترة بسبب إبلاغه بوقف المفاوضات مع الأهلي عقب رحيل مسؤولي شركة الكرة بالنادي الأحمر برئاسة ياسين منصور.

وكانت شركة الكرة بالنادي الأهلي قد تقدمت باستقالتها لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عقب اختلافات إدارية نشبت بين الطرفين.

وأضاف المصدر " كان ياسين منصور يتولى ملف إبراهيم عادل بنفسه حيث وضع اللاعب كأولوية قصوى لتعاقدات الأهلي خلال الصيف".

واكمل " بعد رحيل ياسين، اصبح الملف برمته في يد محمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات".

من جهة اللاعب، أوضح مصدر اخر لمصراوي ان إبراهيم عادل تمسك بالانتقال للأهلي رغم كل الظروف التي حدثت حيث قال " يضع إبراهيم الانتقال للأهلي كاولى أهدافه الحالية خاصة وانه اتخذ قرارا بالاكتفاء بالمدة التي لعبها في بيراميدز".

وأضاف " إبراهيم طالب مسؤولي ناديه بالموافقة على الانتقال الى الأهلي كرغبة أولى، او تركه للاحتراف الأوروبي كرغبة ثانية خاصة وانه تلقى عروضا رسميا في الآونة الأخيرة".

وكان مصدر مسؤول في نادي نوتشلاند الدانماركي قد صرح ليلاكورة في وقت سابق بأن الأخير قد تقدم بعرض رسمي لبيراميدز من اجل شراء إبراهيم عادل مقابل ما يقرب من 2 مليون يورو إضافة الى نسبة 20% من إعادة بيعه في المستقبل.

وعلم الخليج 365 ان بيراميدز طلب في البداية من الأهلي الحصول علي مبلغ 5 مليون دولار من اجل الموافقة علي رحيل إبراهيم عادل ثم عاد وخفض هذا المبلغ الى 3 مليون دولار، في حين يرغب مسؤولي النادي الأحمر في دفع مبلغ 2 مليون دولار فقط.

وقال المصدر " أتوقع ان يصل الناديين الي اتفاق بخصوص اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة في ظل رغبة اللاعب الشديدة في ارتداء القميص الأحمر".