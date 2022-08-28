سانشيز يسجل هدفين في فوز مارسيليا على نيس بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ارتقى أولمبيك مارسيليا لصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم (مؤقتا)، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه نيس، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز نانت على ضيفه تولوز 3 / 1، ومونبيلييه على مضيفه ستاد بريست 7 / صفر، ولوريا على ضيفه كليرمون 2 / 1، وتروا على ضيفه آنجيه 3 / 1.

وارتفع رصيد مارسيليا، الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه لينز، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وربما يفقد مارسيليا صدارته حال فوز باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط من 3 مباريات، على ضيفه موناكو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد نيس، الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، عند نقطتين في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وافتتح النجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز التسجيل لمارسيليا في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف زميله نونو تافاريس الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعاد سانشيز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لمارسيليا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 43.

من جانبه، سجل نانت فوزه الأول في الموسم الحالي بالبطولة عقب فوزه على ضيفه تولوز 3 / 1 في وقت سابق اليوم.

وقلب نانت تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثية في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تولوز بهدف سجله المغربي زكرياء أبوخلال في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أدرك إيفان جويساند التعادل لنانت في الدقيقة 50 وأضاف المصري مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل موسيس سيمون بالهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورفع نانت رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن تولوز صاحب المركز العاشر.