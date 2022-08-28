نيوكاسل يخطف تعادلًا قاتلًا بهدف "على الطائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حافظ نيوكاسل يونايتد على سجله خاليًا من الخسارة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدما خطف تعادلًا قاتلًا من مضيفه وولفرهامبتون بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مولينيو" ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق روبين نيفيز في الدقيقة 38، وظن أصحاب الأرض أنهم ضمنوا النقاط الثلاث.

لكن آلان سانت ماكسيمان خطف التعادل بهدف قاتل "ع الطائر" في الدقيقة 90.

وواصل نيوكاسل سلسلة تعادلاته، إذ تعادل للمرة الثالثة على التوالي بعد مباراتي برايتون ومانشستر سيتي، مقابل فوز وحيد في الجولة الافتتاحية ضد نوتنجهام فورست.

واحتل نيوكاسل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

من جانبه، فشل وولفرهامبتون في تحقيق أو انتصار هذا الموسم، وحصد نقطته الثانية من تعادلين وخسارتين، ليقبع في المركز قبل الأخير.