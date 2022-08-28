وست هام يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على حساب أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق وست هام فوزه الأول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، بتغلبه على فريق أستون فيلا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بريميرليج.

وسجل فورنلاس هدف الضيوف الوحيد في المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في مدافع أستون فيلا وسكنت شباك الحارس الأرجنتيني مارتينيز، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وكان وست هام قد خسر في جولاته الثلاث الماضية أمام كل من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ونوتنجهام فورست بهدف، وأخيرًا أمام برايتون بهدفين دون رد، فيما بدأ أستون فيلا الموسم بالسقوط أمام بورنموث بهدفين دون رد، ثم الفوز على إيفرتون بهدفين لهدف، والخسارة أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة حصد وست هام أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما بقى رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط أيضًا، ليتقاسما المركزين الـ15 والـ16 بجدول الترتيب بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف أيضًا.