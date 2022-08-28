شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أحمد الكاس يحصد لقب هداف الدورى 3 مواسم متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الكاس لاعب الأولمبى والزمالك السابق فى الفوز بلقب هداف الدورى المصرى خلال وجوده ضمن صفوف الفريق السكندرى 3 مواسم متتالية.

الكاس هو اللاعب الوحيد فى تاريخ الدورى الذى يتوج بلقب هداف البطولة 3 مواسم متتالية منذ عام 1948، وحقق الكاس اللقب أعوام 1991/1992 و1992/993 و1993/1994.

انتقل الكاس للزمالك في العام التالى، وتواجد فى فريق الأحلام بنادي الزمالك وحقق خلال تلك الفترة كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري عام 1996 وكأس السوبر الأفريقي عام 1997، وأحرز 5 أهداف فى المشاركات الأفريقية و25 هدفا ببطولة الدوري المصري.

وبعد 3 مواسم انتقل للاتحاد السكندرى، ثم عاد للأولمبى عام 2000، وساهم فى صعود الفريق لدورى الدرجة الثانية، حتى اعتزل الكرة.

ودخل أحمد الكاس نادى المائة بالكرة المصرية بإحرازه 107 أهداف موزعة ما بين 78 مع الأوليمبي و25 مع الزمالك و4 أهداف مع الاتحاد السكندري.