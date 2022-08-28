الامارات | يوسف ميرزا يحرز ذهبية وفضية في كأس آسيا للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا اليوم ميداليتين ذهبية وفضية في كأس آسيا للمضمار، المقامة حاليا في ضيافة تايلاند، حيث نجح في أحراز الميدالية الفضية ضمن سباق الإقصاء بالبطولة، ثم تبع ذلك بإحراز ميدالية ذهبية في سباق النقاط، ليرفع حصيلة الإمارات إلى ميداليتين في البطولة الآسيوية الأكبر في القارة.

واستطاع يوسف ميرزا، تعويض السقوط الذي تعرض له في أول أيام البطولة، حيث خسر فرصة نيل ميدالية كان قريبا منها، ليعود إلى منصة التتويج أمس خلال اليوم الثالث، من الباب الواسع بذهبية وفضية. ويعتبر فوز ميرزا في سباقي الإقصاء والنقاط بالتخصص بعد أن سبق وأظهر قدراته في هذه السباقات من قبل.

وواصل ميرزا سلسلة نجاحاته الأخيرة، بعد أن كان توج بالميدالية الذهبية في نفس السباق في دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في ضيافة تركيا خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

ويشارك منتخب الدراجات في البطولة الآسيوية بأربعة لاعبين هم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، خالد معيوف وسيف الكعبي. وينهي المنتخب مشاركته في البطولة بعد غد، ولا زالت الفرصة قائمة بالنسبة لأبطال المنتخب لإحراز ميداليات جديدة. ويذكر أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في الحدث القاري.