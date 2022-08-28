بهدف وأسيست.. مصطفى محمد يتألق في فوز نانت على تولوز بالدوري الفرنسي.. وهاشتاج الأناكوندا يتصدر تويتر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - قاد النجم المصري، مصطفى محمد، فريقه نانت للفوز على نظيره تولوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ودخل مصطفى محمد بديلا مع بداية الشوط الثاني، بعدما كان يتواجد على دكة البدلاء في بداية المباراة.

ونجح مصطفى محمد، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام تولوز، وصنع الهدف الثالث.

و تصدر هاشتاج مصطفى محمد المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تسجيله أول أهدافه بالدوري الفرنسي.

وانضم مصطفى محمد بشكل رسمي إلى نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده نهائيا.

شاهد هدف مصطفى محمد: