لا لم أسجل اليوم.. صلاح يرفض إجراء مقابلة صحفية بعد مباراة بورنموث

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت شبكة “ليفربول إيكو”، أن الصحفيين طلبوا من محمد صلاح، نجم ليفربول، إجراء مقابلة صحفية معه عقب نهاية مباراة فريقه أمام بورنموث، لكن النجم المصري رد بضحكة ساخرة، وقال: “لا لم أسجل اليوم”.

وفاز ليفربول على بورنموث بتسعة أهداف نظيفة، دون أي مساهمة من محمد صلاح سواء بالتسجيل أو الصناعة مما أثار دهشة الصحف الإنجليزية، خاصة وأن النجم المصري هو هداف الريدز الأول.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق كل من، لويس دياز (هدفين)، روبرتو فيرمينو (هدفين)، هارفي إليوت، أرنولد، فيرجيل فان دايك، كريس مفام (لاعب بورنموث)، بالخطأ في مرماه، فابيو كارفاليو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.