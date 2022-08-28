شاهد لحظة توقيع المهدى سليمان على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صور توقيع المهدى سليمان على عقود انضمامه للاتحاد السكندرى لحراسة عرين الفريق فى الموسم الجديد، حيث قرر زعيم الثغر تدعيم صفوفه بحارس صاحب خبرات، بعد اعتزال محمد عبد المنصف "أوسة" بنهاية الموسم الجاري.

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع المهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز السابق ومنتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري فى الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق.





ووقع اللاعب على تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد، والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025.