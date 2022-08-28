شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المهدى سليمان لمدة 3 مواسم بعد اعتزال أوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع المهدى سليمان لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد. ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى على فيس بوك، "الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الحارس المهدى سليمان بعقد يمتد لـثلاث مواسم 2022 _2025.

وجاء التعاقد مع سليمان بعد إعلان محمد عبد المنصف اعتزاله نهاية الموسم، ويضع سيد البلد اللاعب على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح الاتحاد السكندرى خطوط اتصال مع المهدى سليمان خلال الأيام الماضية وأبدي الأخير ترحيبه بهذه الخطوة رغبة منه فى العودة إلى المباريات خصوصا فى ظل غيابه عن المشاركة مع بيراميدز والاعتماد على الشناوى كحارس أساسي ومن بعده شريف إكرامى.