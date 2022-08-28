شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب سواريز مع الأهلى قبل الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الاهلى ، خسارته الثالثة مع المارد الأحمر أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه فى 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والإسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع .

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الاهلى لمواجهة سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة، والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل لإسدال الستار على الموسم الكروى وبداية التفكير فى الموسم الجديد.