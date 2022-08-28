شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: فخور برفع رأس كل إسماعيلاوى.. وما حققته مع الدراويش "إعجاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفني السابق للنادى الإسماعيلى، أنه حقق نجاحاً إعجازيا مع الدراويش، وفوجئ بعد نهاية عقده بقرار الإدارة برحيله وخوض المباراة الأخيرة فى الدوري بقطاع الناشئين.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا مدرب محترف، رفضت أن أقود فريق الأمل بالإسماعيلى، ونجحت فى مهمة تعجيزية مع الدراويش لم يقبلها أحد".

وأضاف حمزة الجمل، "رديت الدين للإسماعيلى، ومنعت أى إسماعيلاوى أن ينكس رأسه في الأرض حال هبوط الفريق، لم يساعدنى أحد سوى جهازى المعاون، سأسير فى شوارع الإسماعيلية مرفوع الرأس".

وتابع مدرب الاسماعيلى السابق، "فخور أننى رفعت رأس كل إسماعيلاوى، فخور بكونى المدرب الأفضل فى الدوري، طورت اللاعبين، وشاهدت كل الظروف ضدى وصدر قرار إقالتى ولم أرحل وأكملت المهمة حباً فى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

وأضاف الجمل، "رفعت القيمة التسويقية للاعبين فى الإسماعيلى، وضعت النظام فى النادى، لو خيرونى بين التتويج ببطولة أفريقيا أو حتى الدورى أو الكأس كنت سأختار إنقاذ النادى من الهبوط لأنها ستكون وصمة عار سنوات طويلة".

وأكمل، "يكفينى إشادة الإعلام بمجهودى ونجاحى بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، فخور بإشادة الجماهير، فخور بحب الجماهير الواعية، فخور بدوري مع اللاعبين وتطوير قدراتهم، كنا الفريق الأول المرشح للهبوط وسياستى هي من أنقذت الإسماعيلى من هذه الكارثة، لم أتعاقد مع لاعبين جدد ولم أقدم تقرير عن الراحلين".

وتابع، "كان لابد أن يصدر بيان شكر لى ولجهازى المعاون منذ أكثر من أسبوع بعد دوري في إنقاذ النادى، عايزين يتعاقدوا مع مدرب أجنبى هذا رأيهم ولكن لن يقلل من الاعجاز الذى صنعته مع الإسماعيلي".

وكان يحيى الكومى رئيس النادى الاسماعيلى قد أكد أن ناديه استقر على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق على أن يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى المهمة الفنية للدراويش في مباراة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بشكل مؤقت.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 17 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 6 خسر 4، له 18 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.