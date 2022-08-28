شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية السادسة للكونغ فو سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي للكونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، استضافة مصر البطولة الأفريقية السادسة للووشو كونغ فو ساندا وأساليب فى القاهرة فى شهر سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إنه تم التوجيه الدعوة لأكثر من 31 دولة للمشاركة في فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للكونغ فو التي تقام خلال الفترة من 26 إلى 31 سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي للكونغ فو، أنه تمت الموافقة على استضافة مصر لذلك الحدث الأفريقي المهم نظرا لما تمتلكه من منشآت وإمكانيات رياضية تؤهلها لاستضافة كافة الأحداث الرياضية والتي بلغت 158 بطولة دولية في كل الألعاب.

وأشار شريف مصطفى إلى أن الاتحاد الأفريقي تحول إلى خلية نحل استعدادًا لاستضافة البطولة الأفريقية السادسة للكونغ فو ساندا وأساليب من خلال تلقى تأكيدات حضور الدول وعدد اللاعبين المشاركين من أجل إكمال كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح البطولة الإفريقية.

وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو أنه يسبق البطولة الأفريقية السادسة إقامة الدوري الإفريقي للووشو كونغ فو الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر المقبل.

ويقام الدوري الأفريقي فى نسخته الأولى في القاهرة ضمن منافسات ساندا وأساليب حيث يقام الدوري الأفريقي فى نسخته الأولى في منافسات ساندا وأساليب.