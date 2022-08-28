7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها إقالة حمزة الجمل من تدريب الإسماعيلى، والاتفاق على ودية بين المنتخب و بلجيكا ، ودخول جنش حسابات الزمالك لتدعيم حراسة المرمى بالموسم الجديد.

إنبي: لم نتلق عروضاً رسمية من الأهلي والزمالك لإيبوكا وشلبى

كشف شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، مصير الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة العروض المقدمة للاعبين.

مصطفى شوبير يتلقى عروض إعارة من أندية بالدورى الممتاز بعد تألقه فى حراسة مرمى الأهلي

تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الاهلى الصاعد، عروضا للإعارة من عدة أندية بالدوري الممتاز، بعد ظهوره بشكل متميز فى المباريات التى شارك فيها مع المارد الأحمر بالمسابقة.

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع بلجيكا لمواجهة المنتخب وديا في نوفمبر

أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، في إطار استعداد المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر، وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي فيفا.

عاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك المعار لفيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لحسابات مسئولى القلعة البيضاء من أجل تدعيم هذا المركز فى الموسم الجديد.