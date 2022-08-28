شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يعود لحسابات الزمالك لتدعيم خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية.

الزمالك كان قرر تأجيل التفاوض مع إيبوكا لحين البحث عن مهاجم أجنبى خارج الدورى المصرى، إلا أنه لم يتم العثور على لاعب سوبر ليعود إيبوكا للحسابات مرة أخرى.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم الصفقة بالدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه، ليصح اللاعب الأجنبي الثالث الذى سيتم ضمه مع السنغالي إبراهيما نداى، والمغربي زكريا الوردي.