شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مباراة الطلائع بفريق الأمل والجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، على خوض مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بفريق الأمل بالنادى، ومن المقرر أن يقود الدراويش فنياً فى هذه المباراة خالد القماش مديراً فنياً وعاطف عبد العزيز مدرباً عاماً.

وسيكون فريق الأمل مدعماً بلاعبين من الفريق الأول للإسماعيلى، والذين لم يشاركوا في المباريات طوال الموسم.

وأكد يحيى الكومى، رئيس النادى الاسماعيلى، أن ناديه استقر على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق على أن يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى المهمة الفنية للدراويش في مباراة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بشكل مؤقت.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 17 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 6 خسر 4، له 18 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.