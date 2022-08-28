موعد مباراة رجال الطائرة أمام إيران فى بطولة العالم بسلوفينيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة غداً، الاثنين، مواجهة مهمة أمام إيران فى ثانى لقاءاته ببطولة العالم التى تستضيفها سلوفينيا وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.





موعد مباراة مصر وإيران فى بطولة العالم للطائرة

تقام مباراة مصر وإيران غدا فى الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة من نظيره الهولندى بنتيجة 3/0 أول لقاء ببطولة العالم بسلوفينيا، وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

ويقع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن المجموعة السادسة ، بجانب منتخبات هولندا و الأرجنتين وإيران .

وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.