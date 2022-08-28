شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لآخر مباراة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني، رحلة الاستعداد لآخر مباراة فى بطولة الدوري أمام سيراميكا، والتى ستقام عصر الثلاثاء المقبل بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بآخر مباراة للمارد الأحمر فى بطولة الدوري وإلى التفاصيل:

س: ماذا فعل الأهلي فى الجولة الماضية؟

ج: خسر الأهلي من طلائع الجيش بهدف نظيف أمس، السبت، فى الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم؟

ج: تأكد حصول الأهلي على المركز الثالث في جدول الدوري هذا الموسم بعدما حسم الزمالك لقب المسابقة للمرة الثانية على التوالي، وفاز بيراميدز بالمركز الثاني.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة؟

ج: يلتقي الأهلي مع سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر الثلاثا، فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتنقل قناة أون سبورتس المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

س: متى يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة سيراميكا؟

ج: الأهلي سيبدأ اليوم الاستعداد للمباراة الأخيرة فى بطولة الدوري، حيث سيتدرب اليوم وغداً قبل اللقاء.