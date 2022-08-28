شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر باستعادة المركز الرابع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي فريقه بضرورة استعادة مسار الانتصارات فى اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة، لاستعادة المركز الرابع فى ترتيب جدول مسابقة الدوري العام، بعدما تقدم الطلائع إلى ذلك المركز عقب تعثر فيوتشر بالهزيمة في الجولة الماضية أمام الجونة.

ويدخل فريق فيوتشر معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في ختام مسابقة الدوري العام، وتقام مباراة الجولة 34 والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء غد الاثنين باستاد السلام.

ويبحث فريق فيوتشر عن استعادة الانتصارات بعد السقوط فى فخ الهزيمة بالمباراة الماضية أمام الجونة، والتى استضافها استاد خالد بشارة وانتهت بفوز الفريق الساحلي بهدفين مقابل هدف.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على مراجعة المباريات السابقة لفريق مصر المقاصة، لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى أبناء الفيوم، خاصة من خلال المباراة الأخيرة للمقاصة أمام سموحة، والتى انتهت بفوز الفريق السكندري بثنائية نظيفة.

وتراجع فريق فيوتشر للمركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الفوز الذي حققه فريق الطلائع في الجولة الماضية على النادي الأهلي بهددف نظيف، في الجولة 33.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.