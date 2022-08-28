شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوجه الشكر لحمزة الجمل.. وخالد القماش مديراً فنياً أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه استقر على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق، على أن يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى المهمة الفنية للدراويش فى مباراة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بشكل مؤقت.

وقال يحيى الكومى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "انتهت مهمة حمزة الجمل معنا، ونوجه له الشكر، وخالد القماش سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت فى مباراة طلائع الجيش".

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 17 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 6 خسر 4، له 18 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.