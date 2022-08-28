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شيكابالا يستجم فى رحلة بحرية بالغردقة بعد تتويج الزمالك بلقب الدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يقضي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، إجازته الصيفية بمدينة الغردقة، وبدأها برحلة بحرية لجزيرة الجفتون بالغردقة وتحديدا شاطئ عدن. وحرص عدد من الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع شيكابالا. 

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدورى للموسم الثانى على التوالى والـ 14 فى تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز، وأصبح الفارق فى النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط، ليمنح فيريرا عددا من اللاعبين إجازة ويمنح الفرصة للشباب للمشاركة فى مباريات الفريق المتبقية بالدورى.

 

 

شيكابالا-بالغردقة
شيكابالا-بالغردقة

شيكابالا-علي-شاطئ-عدن-بجزيرة-الجفتون-

 

 

شيكابالا-علي-متن-لنش-سياحي-في-طريقة-لجزيرة-الجفتون

 

 

شيكابالا-في-رحلة-بحرية-بالغردقة-

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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