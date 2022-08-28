شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يستجم فى رحلة بحرية بالغردقة بعد تتويج الزمالك بلقب الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، إجازته الصيفية بمدينة الغردقة، وبدأها برحلة بحرية لجزيرة الجفتون بالغردقة وتحديدا شاطئ عدن. وحرص عدد من الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع شيكابالا.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدورى للموسم الثانى على التوالى والـ 14 فى تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز، وأصبح الفارق فى النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط، ليمنح فيريرا عددا من اللاعبين إجازة ويمنح الفرصة للشباب للمشاركة فى مباريات الفريق المتبقية بالدورى.