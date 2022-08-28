حرب الميركاتو مستمر.. ليفربول يشعل صراع الصفقات في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - لم ينتهي موسم الانتقالات الصيفي بعد، ولعلنا نرى بضعة صفقات أخرى تطرق باب عمالقة بريميرليج، والتي عاد ليفربول للدخول في صراعاتها المثيرة، بعد أن اعترف يورجن كلوب بالخطأ الذي ارتكبه، وأن ناديه يحتاج بشدة لصفقة جديدة بعد الإصابات التي ضربت فريقه، إلى جانب رحيل ماني.

الريدز نجحوا في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم على حساب فريق بورنموث بتسعة أهداف دون رد، بالفعل هو فوز قوي، لكنه جاء بعد التعثر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث تعادل رفاق محمد صلاح أمام كل من فولهام وكريستال بالاس، قبل أن يسخر الفريق مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، ليصرح بعدها المدرب الألماني، أنه بحاجة شديدة للاعب وسط جديد.

ويستهدف الريدز التعاقد مع بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند، الذي لن يقل ثمنه عن 80 مليون استرليني، نظرًا للقيمة السوقية المرتفعة لصاحب الـ19 عام، والمتألق مع أسود الفيستيفاليا بالبوندسليجا.

كما قد يحاول ليفربول، خطف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني، والذي يعد الخيار الثاني لكتيبة التقني الألماني، بعد لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، لكن ليفربول حينها سيدخل في صراع محتدم مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، اللذان يرغبان في جلب اللاعب من قلب كامب نو خلال الأيام القليلة المقبلة.

دي يونج يعد أبرز الأسماء التي يحاول يونايتد وتشيلسي التعاقد معها، لكن ربما يكون تشيلسي الأقرب لإتمام هذه الصفقة من برشلونة، خاصة بعد حسم اليونايتد التعاقد مع كاسمييرو من ريال مدريد، فضلًا عن اقتراب الشياطين من ضم جناح أياكس آنتوني، في صفقة قياسية قد تُصبح الأعلى في تاريخ الدوري الهولندي.

تشيلسي يرغب أيضًا في جلب المهاجم الجابوني أوباميانج من برشلونة، وهي صفقة شارفت على الاكتمال، حيث سينتقل بموجبها ماركوس ألونسو من البلوز إلى بلوجرانا، إضافة إلى مبلغ مالي، لإعادة هداف بريميرليج السابق مع آرسنال، إلى الدوري الأقوى في العالم، بعد رحيله في يناير الماضي إلى عملاق إسبانيا.

ممفيس ديباي، هو أسم آخر ليس ببعيد عن العودة للبريميرليج، حيث يفكر برشلونة في التخلص من الأعباء الزائدة على الفريق، من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، كما صرح المدرب تشافي، والذي أكد أنه لم يصل بعد للقوام الذي يريده، ووضع الأولوية للتعاقد مع ظهير أيمن جديد قبل انتهاء الميركاتو ببداية سبتمبر المقبل.

ولا يزال مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد مبهمًا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمدربه تين هاج، الذي أكد أنه يتمنى بقاء اللاعب ضمن صفوف فريقه حتى نهاية عقده، على الرغم من الرغبة الجامحة لأسطورة البرتغال، في الرحيل عن صفوف الشياطين هذا الصيف.