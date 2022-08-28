بالأرقام.. مصطفى محمد يحصل على ثالث أعلى تقييم في مباراة نانت وتولوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حصل المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، على ثالث أعلى تقييم في مباراة فريقه ضد تولوز بالدوري الفرنسي، بعد تألقه خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وحقق نانت أول انتصار في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على ضيفه تولوز بنتيجة 3-1 ظهر اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وارتقى نانت إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط.

وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء، ثم دخل مع بداية الشوط الثاني على حساب زميله ماركوس كوكو.

وخلال الـ45 دقيقة، تألق مصطفى محمد وسجل الهدف الأول له مع الفريق والثاني لفريقه في المباراة عند الدقيقة 55، وبعد 6 دقائق فقط صنع الهدف الثالث للفريق الذي أحرزه زميله إيفان جويساند.

وحصل النجم المصري الدولي على تقييم 8.1 من شبكة "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى لاعب تقييمًا في المباراة، بعد زميليه موسيس سيمون (8.8)، وإيفان جويساند (8.2).

وفيما يلي نستعرض أرقام مصطفى محمد خلال مشاركته بالمباراة، وفقًا لـ"سوفا سكور":

دقائق لعب: 45

أهداف: 1

تمريرات حاسمة: 1

تسديدات داخل إطار المرمى: 1

تسديدات خارج إطار المرمى: 1

تسديدات تم صدها: 1

محاولات المراوغة: 0

لمسات: 18

تمريرات مكتملة: 5

نسبة نجاح التمريرات: 62.5%

تمريرات مفتاحية: 1

كرات عرضية: 0

كرات طولية: 0

صناعة فرص كبيرة: 1

الفوز بالمواجهات الثنائية الأرضية: 1

الفوز بالمواجهات الثنائية الهوائية: 1

فقدان الكرة: 4

ارتكاب أخطاء ضد الخصم: 1

احتساب أخطاء لصالحه: 1

تسلل: 1