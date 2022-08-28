حمزة الجمل لمصراوي: فخور بما قدمته مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مدرب الإسماعيلي السابق حمزة الجمل، أنه فخور بما حققته مع الإسماعيلي واصفًا ما حدث بالإعجاز، ومضيفًا أن تعاقده مع النادي قد انتهى.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال حمزة الجمل: "قمنا بأداء المهمة على أكمل وجه، تعاقدي مع الإسماعيلي انتهى بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "قمنا بأداء المهمة بنجاح وسط جهد وعمل شاق طوال الموسم، ونجحنا في انتشال الفريق من مؤخرة الجدول والبعد عن مراكز الهبوط التي لا تليق بالنادي الإسماعيلي".

واستكمل الجمل حديثه قائلًا: "الكل كان يعلم مدى صعوبة الظروف التي أحاطت بالفريق طوال الفترة السابقة، الفضل يعود للاعبين والجهاز بالكامل وأيضًا الجمهور الذي ساند الفريق في تلك الظروف، وما حدث يعتبر إعجازًا بمعنى الكلمة".

واختتم مدرب الإسماعيلي السابق تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق للنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل، وبالطبع فخور بما تحقق منذ أن توليت المهمة".

في سياث متصل، قال رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي، أن إدارة النادي قامت بتوجيه الشكر للمدرب حمزة الجمل وجهازه المعاون على الفترة السابقة.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال الكومي: "نشكر الجهاز الفني السابق بالطبع على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "الإدارة ستبحث عن جهاز فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وسيقوم خالد القماش مدير قطاع الناشئين، بقيادة الفريق خلال مباراة الجيش، ويعاونه عاطف عبد العزيز مدرب فريق الشباب، حيث سنخوض اللقاء بمجموعة من الناشئين".

ويواجه الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري، بعد أن ضمن عازفي السمسمية البقاء بالممتاز، بالحلول في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.