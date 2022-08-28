شاهد ملخص لمسات مصطفى محمد أمام تولوز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قاد المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، فريقه للفوز على نظيره تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر.

وحقق نانت أول انتصار في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، بتفوقه على ضيفه تولوز بنتيجة 3-1، بعد أن كان متأخرًا بهدف.

وتعادل نانت مرتين وخسر مرة في المباريات الثلاث الأولى.

وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء، ثم دخل في الشوط الثاني، على حساب ماركوس كوكو، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز بهدف.

وحول مصطفى محمد كرة عرضية متقنة من إيفان جويساند في الدقيقة 55 بضربة رأسية إلى داخل الشباك، محرزًا أول أهدافه مع نانت، وثاني أهداف فريقه في المباراة.

ثم هيأ مصطفى محمد كرة لزميله موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء، ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 61.

ويحتل نانت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط.