مصدر بـ"كاف" يكشف لمصراوي موقف مباراة الزمالك وإليكت في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدم تحديد موعد أو مكان مباراة إليكت سبور بطل تشاد والزمالك في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن.

وقال المصدر لمصراوي اليوم الأحد إن هناك مشاورات داخل كاف لتأجيل اللقاء بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة الهلال السعودي في قطر يوم 9 سبتمبر القادم بمناسبة الافتتاح التجريبي لملعب لوسيل بناء علي طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد موعد مباريات ذهاب الدور التمهيدي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر، ولقاءات الإياب أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

وعلم "الخليج 365" أن مسؤولي نادي إليكت سبور بطل تشاد كانوا طلبوا من مسؤولي الكاف إقامة لقاء الذهاب يوم 10 سبتمبر في ياوندي بالكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو بسبب عدم صلاحية الملاعب في تشاد وإقامة كافة المباريات في الكاميرون، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ كاف قراره الرسمي بإقامة اللقاء في الكاميرون أو تحديد الموعد النهائي للمباراة، وإن كان قرار تأجيل المباراة هو الأقرب .

وقال مسؤول في كاف في تصريحات خاصة لمصراوي إن موقف هذه المباراة سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال أيام بعد تحديد الملعب والموعد النهائي للمباراتين الذهاب والإياب.

الجدير بالذكر أن اللائحة المنظمة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في القسم الثالث الخاص بـ"جدول وشكل المسابقة" نصت في المادة 5 على ما يلي: "في حالة تضارب المواعيد بين مباريات مسابقات كاف والمباريات الأخرى المنظمة على المستوى الإقليمي، أو على أساس إقليمي فرعي أو مباريات تنظم في مناسبات خاصة، تعطى الأولوية لمباريات ومسابقات كاف".